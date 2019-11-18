Пришельцы раскрыли исследователю свой план нападения на Землю

Известный советский ученый Константин Эдуардович Циолковский предсказал вторжение пришельцев с Нибиру задолго до того, как загадочная планета была обнаружена современными специалистами. Об этом заявляют уфологи.

Ученый заявлял, что одна из планет достигнет такого могущества, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной. Уфологи уверены, что тайные знания о вторжении пришельцев Циолковский приобрел после того, как инопланетяне взяли его в плен, сообщает From-UA. Кроме того, именно ученому принадлежат проекты современных ракет: пришельцы раскрыли основоположнику теоретической космонавтики свои планы, считают уфологи.

Из-за опасности, исходящей от Нибиру, и ее последних попыток напасть на Землю, ученые снова вспомнили о послании Циолковского, которое не так давно удалось расшифровать. Они убеждены, что время вторжения Нибиру пришло именно сейчас и это нападение приведет к гибели всего живого на Земле.