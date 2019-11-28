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Последний Новый год: Нибиру разорвет Землю на кусочки в 2020 году

Последний Новый год: Нибиру разорвет Землю на кусочки в 2020 году
Фото: pixabay.com
Планета Х взорвется около Солнца

Весь 2019-й уфологи строили теории о том, когда произойдет конец света и как Нибиру уничтожит Землю. По последней версии конспирологов, "Звезда смерти" должна разлететься на кусочки около нашего светила, а обломки небесного тела устроят апокалипсис на нашей планете.

Произойдет конец света в течение 2020 года. Впрочем, уфологи не называют более приблизительной даты. Согласно другой теории альтернативно одаренных ученых, Нибиру – это астероид, который врежется в Землю. Удар будет сравним со взрывом тысяч атомных бомб, как те, что упали на Хиросиму.

Третья же версия гласит, что Марс был некогда обитаем, но, когда возле него пролетела "Звезда смерти", Красная планета иссохла. Конспирологи не исключают, что такая же судьба может постигнуть Землю в ближайшем будущем, пишет автор канала Paradox в Яндекс.Дзене. При этом NASA уже якобы знает о незавидной судьбе человечества, но молчит, чтобы избежать паники. 

Впрочем, ученые отвергают теории о конце света и сомневаются в том, что девятая планета существует

Полина ИВАНОВА

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