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Телескоп зафиксировал похожий на Нибиру странный объект

Телескоп зафиксировал похожий на Нибиру странный объект
Фото: pixabay.com
Уфологи строят разные предположения вокруг нового снимка

Телескоп SOHO заснял странный объект, напоминающий своим видом планету. Конспирологи считают, что на снимке изображена та самая загадочная Нибиру. 

Крупный объект, зафиксированный телескопом, является то ли планетой, то ли крупным сферическим облаком. Уфологи давно ведут разговоры о существовании таинственной Планеты X, однако веские доказательства ее реальности отсутствуют. 

При этом конспорологи всегда указывают, что NASA оставляет без внимания подобные фото и не занимается их изучением, хотя они и могут выдать местоположение Нибиру. 

Сергей САЗОНОВ

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