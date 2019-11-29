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Осталось несколько лет: тибетское пророчество о конце света

Осталось несколько лет: тибетское пророчество о конце света
Кадр из фильма "2012"
Беда придет из глубин космоса

Предсказания о конце света появляются с изрядной периодичностью. По мнению конспирологов, человечество может исчезнуть, потому что Землю атакует зловещая планета Нибиру, или же антарктические льда растают и затопят всю сушу. Недавно специалисты по неизведанному напомнили о пророческих видениях тибетского ламы Джамьянг Кхьенце Чокьи Лодро, утверждавшего, что жизнь на Земле прекратится через 6 лет. 

Автор блога "За гранью реальности" напоминает, что в одном из снов ламе явился Будда, рассказавший ему о том, что ждет человечество: якобы 2026 год – год Огненной Лошади по восточному гороскопу, станет началом серии бедствий и катаклизмов, которые приведут к смерти 90% жителей нашей планеты.

По словам ламы, конец света начнется с падения гигантского метеорита, что приведет к страшным землетрясениям, засухам и пожарам. Затем начнется эпидемия, и люди будут гибнуть от наводнений, голода и болезней. Цивилизация сможет спастись, только если пройдет через моральное обновление, утверждал Чокьи Лодро. 

Впрочем, цикл китайского календаря повторяется каждые 60 лет, поэтому год Огненной Лошади придет и в 2086 году. Возможно, эта дата конца света будет более точной.

Валентина МАЙОРОВА

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