Загадочная планета Х столкнется с Землей в любой момент

Нибиру исчезла с радаров. Однако это не означает, что опасность миновала, ведь теперь местоположение планеты неизвестно, ее невозможно отследить. По расчетам уфологов, Нибиру уже должна была столкнуться с Землей, поэтому ее исчезновение пугает – катастрофа может произойти в любой момент.

Нибиру считается планетой-призраком из-за своей непредсказуемой траектории и, по одной из версий, она не привязана ни к одной из планетных систем. Загадочная планета, по мнению исследователей, перемещается в космическом пространстве с огромной скоростью, сообщает Replyua.net. Уфологи считают, что Нибиру может находиться рядом с Землей, но скрываться за другими планетами.

При столкновении Нибиру с Землей у нашей планеты нет шансов уцелеть из-за гигантских размеров "Звезды смерти". По другой версии, Нибиру разлетится на тысячи кусков, один из которых и устроит апокалипсис на Земле.

Ранее появилась другая теория о конце света – некоторые считают, что человечество погубит вовсе не Нибиру.