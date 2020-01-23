Люди должны вместе выступить против коварных инопланетян

Все больше и больше экспертов склоняются к тому, что загадочная Нибиру все-таки существует, хотя раньше все разговоры о планете Х считались просто мифом. Ее обитатели – аннунаки – заявили, что уничтожат человечество.

Истинной целью, за которой охотятся на Земле инопланетяне, является целлюлоза, считает автор канала "Уголок тех, кто знает" на "Яндекс. Дзен". По его информации, в последнее время пришельцы регулярно грабят целлюлозно-бумажные комбинаты, ведь у них нет возможности производить на своей планете туалетную бумагу.

Кроме того, дождевые черви, которые представляют самую большую угрозу для аннунаков, уязвимы перед целлюлозой. Именно поэтому посланцы Нибиру опустошают склады предприятий на Земле.

Более подробно этот вопрос авторитетный эксперт раскрывать не стал. Однако предупредил, что пришельцы уже запаслись нужными веществами, поэтому теперь смогут полностью сосредоточиться на задаче уничтожения землян. Нельзя терять ни минуты: все человечество должно сплотиться и вместе противостоять атаке из космоса.

Впрочем, ученые Американского и Европейского космических агентств отрицают само существование планеты Нибиру. В свою очередь, уфологи говорят, что сведения о звезде Смерти запечатлены еще на табличках древних шумеров.