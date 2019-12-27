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Судный день: Нибиру погубит Землю в 2020 году

Судный день: Нибиру погубит Землю в 2020 году
Фото: www.globallookpress.com
До решительной схватки остались считанные дни

В 2019 г. слухи о приближении к Земле враждебной Нибиру появлялись с завидной регулярностью. Уфологи предупреждали, что жители планеты Х – аннунаки – готовятся к решительной атаке и уже создали гигантские склады космического оружия.

Радикально настроенные конспирологи считают, что конец света случится уже в 2020 г., и виновата в нем будет именно "звезда смерти". Умудренные опытом специалисты уверяют, что Нибиру – это астероид, который вот-вот врежется в Землю. Мощность удара превысит силу тысячи атомных бомб. Тот факт, что астрофизики не могут установить орбиту движения этого небесного тела и потому утверждают, что его не существует в природе, не смущает альтернативно одаренных иследователей.

Чтобы уменьшить шансы человечества на выживание, аннунаки открыли охоту на геймеров и киберспортсменов – ведь только эти специалисты по виртуальной реальности худо-бедно могли бы справиться с кознями злобных инопланетян.

Совсем скоро станет ясно, наступит ли конец света в 2020 г., а пока "Утро" предлагает попробовать приготовить в январские праздники необыкновенно вкусный и оригинальный салат.

Фоторепортаж
Прямо над Крымским мостом: Нибиру атакует Землю
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Кадр из фильма &#34;2012&#34;
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: vistanews.ru
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Аааа... Чо курили аффтары?!

Или тут грибы?
Гость
Ответить
апокалипсис грядет,и он ооооочень близок,но уж точно не аннунаки станут причиной этого. Мы не желаем смерти цивилизации земли.
Гость
Ответить
Как вы уже задрали с этой Нибиру, убейтесь об стену, авторы,избавьте землю от вашего мерзкого существования
Гость
Ответить
Ахах, что за чушь?!
Sony Seasons
Ответить
В 2020 году апокалипсиса не будет, т. к. это фейковая новость (мои предположения)
Гость
Ответить
Землю погубит Трамп, сумасошедший президент США
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