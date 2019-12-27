До решительной схватки остались считанные дни

В 2019 г. слухи о приближении к Земле враждебной Нибиру появлялись с завидной регулярностью. Уфологи предупреждали, что жители планеты Х – аннунаки – готовятся к решительной атаке и уже создали гигантские склады космического оружия.

Радикально настроенные конспирологи считают, что конец света случится уже в 2020 г., и виновата в нем будет именно "звезда смерти". Умудренные опытом специалисты уверяют, что Нибиру – это астероид, который вот-вот врежется в Землю. Мощность удара превысит силу тысячи атомных бомб. Тот факт, что астрофизики не могут установить орбиту движения этого небесного тела и потому утверждают, что его не существует в природе, не смущает альтернативно одаренных иследователей.

Чтобы уменьшить шансы человечества на выживание, аннунаки открыли охоту на геймеров и киберспортсменов – ведь только эти специалисты по виртуальной реальности худо-бедно могли бы справиться с кознями злобных инопланетян.

Совсем скоро станет ясно, наступит ли конец света в 2020 г., а пока "Утро" предлагает попробовать приготовить в январские праздники необыкновенно вкусный и оригинальный салат.