Страшные наводнения и гибель всего живого ожидают нашу планету в ноябре

В конце 2020 г. Луна изменит свою траекторию, и это вызовет гибель человеческой цивилизации. К такому душераздирающему выводу пришли авторитетные эксперты, внимательно изучившие поведение естественного спутника Земли.

По мнению конспирологов, чтобы не допустить паники, правительства, политики и специалисты космических агентств скрывают от широких масс эту важную информацию. Так как наша планета более чем на 70% состоит из воды, нарушение приливов из-за изменения гравитационного влияния Луны приведет к опустошительным наводнениям, изменению климата и даже вызовет оледенение. Нарушится даже продолжительность дня и ночи. Если какие-то живые существа после этого еще останутся обитать на Земле, тому миру, который мы знаем, все равно придет конец, отмечается на канале "Местный РЕН ТВ" на "Яндекс. Дзен".

Роковые события произойдут в ноябре 2020 года. Эксперты предупреждают, что, если полнолуние не наступит 23 ноября, значит, в небесах произошли необратимые изменения.

Ранее уфологи заявили, что конец света наступит в этом году из-за приближения к Земле таинственной планеты Нибиру.