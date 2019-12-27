Необычное блюдо станет главным украшением праздничного стола

До Нового года 2020 остались считанные дни, и многие хозяйки ищут оригинальные рецепты праздничных блюд, чтобы удивить своих гостей. Салат "Царская шуба" поразит не только своим роскошным видом, но и утонченным вкусом. Блюдо получается легким и нежным.

Ингредиенты: 200 г слабосоленой красной рыбы, 200 г крабовых палочек, 150 г вареных креветок, отварной картофель – 2 шт, сваренные вкрутую яйца – 3 шт, вареная морковь – 1 шт. Для салата также понадобится зеленый лук, соль, майонез.

Способ приготовления:

Салат "Царская шуба" выкладывается слоями. Для удобства можно взять кулинарное кольцо и поставить его на тарелку, в которой блюдо будет подаваться на стол.

Рецепт этого новогоднего салата очень прост. Для начала пустое блюдо смазать майонезом. Натертый отварной картофель выложить первым слоем, немного посолить и снова смазать майонезом. Далее положить рыбу, нарезанную мелким кубиком и нашинкованный зеленый лук. Снова смазать майонезом.

Желтки отделить от белков и натереть на крупной терке. Выложить их следующим слоем. Затем – нарезанные крабовые палочки и майонез. Следующий слой салата на Новый год состоит из натертой моркови и майонеза, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Оля Суворова".

Заключительный слой – креветки, белок и майонез. Посолить по вкусу и тщательно разровнять. Блюдо можно украсить креветками и красной икрой. Аккуратно убрать кулинарное кольцо и можно подавать к столу – салат "Царская шуба" готов!

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