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"Просто объедение": сказочный салат "Шамаханская царица" к Новому году

"Просто объедение": сказочный салат "Шамаханская царица" к Новому году
Фото: Кадр YouTube.com
Изысканное блюдо готовится невероятно просто, а на вкус не уступает любому деликатесу

Новый год – затратный праздник. Только на праздничный стол, подсчитали эксперты, уходит почти шесть с половиной тысяч рублей. 

Однако есть проверенные недорогие рецепты, которые сэкономят бюджет. К примеру, пикантный салат "Шамаханская царица". Его можно подавать и в лаваше с добавлением соуса, и отдельным блюдом, отмечает автор Яндекс Дзен канала "Gera.sya на связи". 

Чтобы приготовить сказочное яство, понадобится 350-500 г отварного куриного филе (в воду при варке интернет-кулинар советует бросить бульонный кубик), 100 г измельченных грецких орехов, горсть зерен граната, крупная луковица, хмели-сунли или сухая аджика, растительное масло, соль и перец по вкусу. Мясо птицы необходимо "разделить на ниточки", смешать с орехами и гранатом. В данное ассорти добавляются луковые кубики, предварительно обжаренные на масле, и специи с зеленью. 

"Просто объедение", – резюмирует автор рецепта сказочного салата.

Данное кушанье – отличный вариант для тех, кто сидит на диете или не хочет набрать лишние килограммы за новогодние каникулы. "Шамаханская царица" станет прекрасным дополнением на праздничном столе к "Богатому купцу". 

Ксения АНДРЕЕВА

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