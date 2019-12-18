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Рыбная тарелка: как красиво подать новогодние закуски на стол

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продолжениеПроще не бывает: рецепт пирога к новогоднему столу
Необычное оформление блюда приятно удивит гостей

Новогодний стол не обходится без закусок и нарезок, и каждая хозяйка хочет подать их красиво и оригинально. "Утро" делится двумя вариантами быстрого и праздничного оформления рыбных тарелок.

Ингредиенты:

Филе скумбрии
Филе сельди
Листья салата
Маслины
Оливки
Шпроты
Лук
Укроп

Первая рыбная тарелка:

Выложить листья салата на блюдо по кругу. На одной половине тарелки выложить нарезанное филе сельди елочкой.

Кадр youtube.com

С другой стороны так же выложить филе скумбрии. Нарезать лимон дольками и выложить между двумя рыбными "елочками". Лимоны украсить нарезанными кольцами маслинами. Остальные маслины выложить у основания.

Кадр youtube.com

Вторая рыбная тарелка:

Для оформления второго блюда выложить скумбрию. Края тарелки украсить дольками лимона и сверху положить шпроты, оливки и маслины.

Кадр youtube.com

Из репчатого лука сделать цветок. Для этого лук разрезать на несколько частей, но не до конца, а затем опустить в холодную воду на 2-3 часа, чтобы "цветок" раскрылся, советует Яндекс.Дзен-канал "Как сделать из бумаги и рецепты".

Блюдо украсить веточками укропа и подавать к столу.

Кадр youtube.com

Ранее "Утро" оригинальным рецептом рыбного салата "Ледовитый океан".

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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