Эта оригинальная закуска яркого цвета с не "приевшимся" вкусом понравится всем

Салат "Ледовитый океан" наверняка понравится многим хозяйкам, оценят его и гости в Новый год – 2020. Готовится он быстро и просто, все продукты для него можно купить в магазине.

Для создания закуски не понадобятся ни грибы, ни филе курицы, ни сыр, ни кукуруза. Нужны будут только консервированная печень трески 150 – 200 г, лист салата 30 – 50 г, помидор – 100 г, огурец – 100 г, майонез – 30 г, репчатый лук – 100 г , 5 – 6 яичных белков и соль и перец – по вкусу, поделилась автор канала "Про еду с АКА" на "Яндекс.Дзен".

Когда все это под рукой. пора браться за дело. Сначала порванный руками салат выкладывается на блюдо в форме круга. Затем вынутую из банки и просушенную от масла салфеткой печень трески режется мелкими кубиками и раскладывается по верху салата.

После этого так же – мелкими кубиками – нарезаются помидор и огурец, их укладывают на печень трески. Сверху нужно посолить и посыпать молотым перцем. Слой овощей смазывается майонезом. Порезанный кубиками репчатый лук обжаривается до золотистого цвета и кладется на овощи. Его также следует посолить и поперчить.

Отварные яичные белки нужно мелко нарезать или натереть на крупной терке. Потом, чтобы придать им "синевы", берется краснокочанная капуста. С нее снимается верхняя листва (50 г) и натирается на мелкой терке, отжимается сок (хватит 1-2 чайных ложек), он перемешивается с белками. Чем его больше, тем интенсивнее получится цвет. Подкрашенные белки укладываются на вершину салата – и "Ледовитый океан" готов.

Можно для этой закуски использовать и картофель. Он подойдет и как гарнир, и – в отварном и тертом виде – как отдельный слой.

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