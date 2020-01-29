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Всего несколько дней: Нибиру атакует Землю

Всего несколько дней: Нибиру готовит вторжение на Землю
Фото: pixabay.com
Специалисты вычислили время вторжения аннунаков

Коварные инопланетяне с Нибиру вот-вот обрушатся на ничего не подозревающих землян. Обитатели планеты Х уже через 6 дней начнут войну, которая ничем хорошим для людей не кончится.

Ученые вычислили, что гравитационное воздействие Нибиру когда-то сместило с орбиты планету Плутон и его спутник Харон. Сама же планета Х была захвачена Солнцем, и ее орбита стала очень сильно вытянутой, с длительным периодом обращения вокруг нашего светила.

О таинственной планете Нибиру знали еще жрецы в древнем Вавилоне. У шумеров эта звезда была связана с богом Мардуком. Нибиру управляла движением звезд по небу. 

Вторую жизнь легенда о планете Х обрела в наши дни. в 1976 г. писатель Захария Ситчин опубликовал книгу "Двенадцатая планета". В своей работе он доказал существование Нибиру, опираясь на тексты аккадских и шумерских мифов, напоминает Дима Коваленко на "Яндекс Дзен".

По мнению Ситчина, после столкновения Нибиру с планетой Тиамат появились Земля, Луна а также образовался пояс астероидов. Однако планета Х не погибла. Более того, именно ее жители – аннунаки – с помощью методов генной инженерии создали современных людей, скрестив свой вид с человеком прямоходящим – Homo erectus.

В последнее время Нибиру видели в разных уголках земного шара. А это доказывает, что время, отпущенное человечеству, заканчивается. О том, что Земля погибнет от планеты Х, говорила и болгарская предсказательница Ванга.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Хлеб соль приготовили? Речь Путину написали?
Тогда все в норме...
Гость
Ответить
Время опущенному человечеству заканчивается
Гость
Ответить
- Мальчик, хочешь анунаку?
- да
- А ну на ка )
Гость
Ответить
Все земные аннунаки затаились в стенах Кремля!
Ждут своих!
Гость
Ответить
Это точная и проверенная информация из Кремля?
Так сказала майор Ванга?
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