Катастрофы погубят Землю в конце года

Дата конца света постоянно переносится. Однако существует несколько теорий, согласно которым он со стопроцентной гарантией наступит в 2020 году.

Объясняется это тем, что пророки апокалипсиса перенесли его на семь лет вперед из-за того, что в декабре 2012 г. закончился календарный цикл майя. И вот, по их прогнозам, конец света стоит ждать 16 декабря 2020 года. Произойдет страшное событие ровно в полночь.

Несколько дней Земля будет сражаться со стихией, прежде чем сдастся. Однако противостоять природным катастрофам ей не удастся.

При этом существует еще одна теория гибели голубой планеты – столкновение с Нибиру. Правда, в этом случае точный день и время апокалипсиса зависят от нескольких обстоятельств. К примеру, если планета смерти замедлит или изменит движение, то она протаранит Землю в октябре, пишет автор "Яндекс.Дзен" канала "News".