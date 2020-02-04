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Брошенные в тылу коронавируса европейцы воротят нос от россиян

Брошенные в тылу коронавируса европейцы воротят нос от россиян
Фото: Pu Xiaoxu/XinHua/www.globallookpress.com
Граждане ЕС попросили помощи у РФ, но затем побрезговали лететь в зону карантина

Брошенные в пораженном вирусом-мутантом Китае европейцы забили тревогу. Они попросились на борт самолетов с россиянами.

Однако, узнав о том, что им предстоит двухнедельный карантин в Сибири, пошли на попятную. В итоге забытые или не учтенные граждане ЕС предпочли рисковать жизнью в Поднебесной. Впрочем, у них еще будет шанс покинуть зараженную смертельным коронавирусом страну, заверил посол России в Китае Андрей Денисов.

"Если передумают в другую сторону, возьмем их в следующий раз", – заявил дипломат (цитата по РИА "Новости").

Напомним, завтра, 5 февраля, под Тюменью приземлятся два борта из Поднебесной. Среди пассажиров будут не только россияне, но также белорусы, граждане Казахстана, украинце и армянин, – всего 147 человек. Ближайшие две недели они проведут в зоне карантина, уточняет "Царьград". Тюменцев данная новость не обрадовала. 

Ксения АНДРЕЕВА

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