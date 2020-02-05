Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россияне застряли на лайнере у берегов Японии из-за смертельного вируса

Россияне застряли на лайнере у берегов Японии из-за смертельного вируса
Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Медики обследуют почти 4 тысячи человек

На круизном корабле Diamond Princess, где 5 февраля у 10 человек нашли коронавирус, находятся российские граждане. Из-за зараженных людей пассажирам запретили спускаться с лайнера на 14 дней. 

"По данным японских властей на судне находятся двое граждан РФ", – рассказали  РИА Новости в посольстве России. В дипломатическом ведомстве добавили, что принимают все необходимые меры по выяснению ситуации и готовы оказать помощь россиянам.

Лайнер шел по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, 3 февраля он должен был вернуться в Йокогаму. В понедельник некоторые пассажиры пожаловались на плохое самочувствие. Вероятно, они заразились от 80-летнего жителя Гонконга. В Токио решили оставить судно на рейде, чтобы обследовать находящихся на нем 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

По данным на 5 февраля, врачи обнаружили на судне 10 больных коронавирусом, пишет телеканал "360". Никто из заразившихся не находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие отправлены в больницы, отмечает URA.RU. Власти Японии решили оставить корабль на карантине на 2 недели, сообщает "Федерал Пресс"

На данный момент от смертельного вируса 2019-nCoV уже погибли 490 человек, еще 23 тыс заражены. Россия закрыла границу на Дальнем Востоке, а также эвакуировала россиян из Китая. 

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей