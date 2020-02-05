Медики обследуют почти 4 тысячи человек

На круизном корабле Diamond Princess, где 5 февраля у 10 человек нашли коронавирус, находятся российские граждане. Из-за зараженных людей пассажирам запретили спускаться с лайнера на 14 дней.

"По данным японских властей на судне находятся двое граждан РФ", – рассказали РИА Новости в посольстве России. В дипломатическом ведомстве добавили, что принимают все необходимые меры по выяснению ситуации и готовы оказать помощь россиянам.

Лайнер шел по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, 3 февраля он должен был вернуться в Йокогаму. В понедельник некоторые пассажиры пожаловались на плохое самочувствие. Вероятно, они заразились от 80-летнего жителя Гонконга. В Токио решили оставить судно на рейде, чтобы обследовать находящихся на нем 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

По данным на 5 февраля, врачи обнаружили на судне 10 больных коронавирусом, пишет телеканал "360". Никто из заразившихся не находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие отправлены в больницы, отмечает URA.RU. Власти Японии решили оставить корабль на карантине на 2 недели, сообщает "Федерал Пресс".

На данный момент от смертельного вируса 2019-nCoV уже погибли 490 человек, еще 23 тыс заражены. Россия закрыла границу на Дальнем Востоке, а также эвакуировала россиян из Китая.