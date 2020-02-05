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Вспышка коронавируса жестко ударит по экономике России

Китайская эпидемия жестко ударит по экономике России
Фото: Xiao Heyong/Xinhua/www.globallookpress.com
Из-за распространяющегося недуга подешевеет нефть

Аналитики пришли к выводу, что вспышка вируса 2019-nCoV негативно отразиться на России. Специалисты считают, что упадет спрос на топливо, а значит и цена на сырье снизится на $11 – до $54 за баррель.

Китай сократит импорт нефти на 3 млн баррелей в сутки, потому что упадет пассажиропоток на 70% и грузоперевозки на 40%. Пекин же получает от России 15% нефти.

Это приведет к тому, что рост ВВП РФ замедлится на 0,28 процентных пункта  до 1,72%,  отмечает газета "Ведомости" со ссылкой на прогноз Citi.

При этом предложения президента России Владимира Путина увеличить социальную поддержку населения должны спровоцировать рост этого показателя на 0,24%. То есть все усилия правительства России сойдут на нет из-за экономических потерь, вызванных коронавирусом.

Впрочем, не все эксперты согласны с такой оценкой. Так, например, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что замедления роста ВВП ждать не стоит. Туристический рынок, по ее словам, сильно не пострадает, а Россия не зависима от продуктов из Китая. К тому же чувствительность курса рубля к нефтяным котировкам снижает бюджетное правило. 

От вспышки нового типа коронавируса погибли 490 человек, 23 тысяч заражены. Из-за сложившейся ситуации в России резко подорожали овощи. РФ закрыла границу с Китаем, а также эвакуировала граждан с территории этой страны. 

Полина ИВАНОВА

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Закалибали вы уже господа военные, со своими вирусами, хранить лучше надо бактериологическое оружие!
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