В зону двухнедельного карантина свезут 147 человек

В среду, 5 февраля, в реабилитационный центр "Градостроитель" под Тюменью привезут эвакуированных из зараженного коронавирусом Китая россиян. Здесь же, в зоне двухнедельного карантина, разместятся 10 граждан Белоруссии, три жителя Казахстана, украинец и армянин, – всего 147 человек.

Сейчас в поселке Винзили активно готовятся к прибытию особенных гостей, сообщает портал "72.ru". Дорогу к центру расчистили, а само здание окружили высоким забором. В "Градостроитель" прибыли медики, которые завтра в защитных костюмах примут два борта пассажиров из Поднебесной, где не по дням, а по часам людей убивает вирус-мутант.

Однако жителям Тюмени данная новость пришлась не по душе. Они устроили бунт. К счастью, виртуальный. Бурная дискуссия развернулась в группе портала в соцсети в "Контакте" из-за материала об эвакуации.

"Нашли отстойник", "Там полно граждан Украины, Беларуси, Казахстана – с какого перепуга это земляки? Пусть бы и направляли по своим странам всех", "По старинке, в Сибирь", "Я против. Это ужасно", "Какой ужас!! Они нам здесь нужны?", "Это очень не радует", "На Калыму они не хотят полететь прямым рейсом", – возмутились недовольные тюменцы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Но среди гневных комментариев встречаются взвешенные ответы. Многие сибиряки осознают необходимость меры.



"Значит теперь в Тюмени придется поднапрячься всем, чтобы вылечили всех, а лучше будем молиться, прости господи, чтоб не было среди них зараженных", "Спасибо, что все для нас же делается. Систематично, организованно, безопасно. А не так, что на них наплевали, они вернулись в Россию, кто зараженный, кто нет, кто находится в инкубационном периоде" , "Так это почти 40 км от Тюмени, считай, что в другом городе. Я сначала не понял, думал, что где то в городе прям, хотя это вообщем то неважно, они ведь не больные", "Я тоже думаю, что паниковать не стоит, наоборот, где больше внимания,там и безопаснее, я надеюсь", – парировали рассудительные жители Тюмени.

Напомним, на защиту России от коронавируса брошены все силы. Количество его жертв давно исчисляется сотнями. При этом более 600 человек выздоровели. Атаковавший Китай в декабре штамм 2019-nCoV распространился за пределы страны. Так, на прошлой неделе первые зараженные обнаружены в России. Один из инфицированных китайцев находился в Тюменской области.