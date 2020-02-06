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Пугают коронавирусом: украинцы устроили очередную провокацию против России

Пугают коронавирусом: украинцы устроили очередную провокацию против России
Фото: Marius Bulling, via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Жителей российских регионов призывают уезжать из страны

В популярных мессенджерах растет паника из-за ложных сообщений об эпидемии коронавируса в России, которые рассылают украинцы. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

В WhatsApp и Telegram все чаще появляются однотипные сообщения о заболевших коронавирусом в различных областях нашей страны. Особенно это распространено в родительских и региональных чатах. Отправитель всех этих посланий – некий Олег. В них он пишет о том, что у него заболели друзья и нужно уезжать из города, а лучше – из страны. Илья Ремесло в своем посте на Facebook отметил, что рассылающий фейки об эпидемии в нашей стране проживает в украинском городе Львов.

Однако провокация исходит не только из анонимных источников. СМИ Незалежной также сеют панику, заявляя об опасном вирусе в России. Такие сообщения стали появляться еще 22 января. 

"Цель всех этих информационных диверсий – вбросить фейк, навести панику, запугать", – пояснил Ремесло. Он призвал не поддаваться на провокации и тщательно проверять всю информацию.

Недостоверная информация о смертельном вирусе из Китая появлялась и ранее. Так, главным источником эпидемии назвали бананы.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У меня заболели хомячки, срочно уезжаю из города, из страны, да ваще с планеты! Вещий Олег, мда.
Гость
Ответить
Ойёёй айяяй, срочно нужно сваливать из страны, все, бегу чумоданы собирать!
Гость
Ответить
<цензура> в своем репертуаре. Пошли им бог всякое зло. Эти гадости обойдут вокруг земли и к ним же и вернутся в пятикратном размере.
Гость
Ответить
Нас не запугать. Пусть вбоасывают, сами и попадутся.
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