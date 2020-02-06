Китайский коронавирус пробрался на борт уже второго круизного лайнера. В перспективе - и на третье

На стоящем на карантине у берегов Гонконга туристическом корабле World Dream среди изолированных с подозрением на смертельный вирус оказались четверо россиян. Все они являются членами экипажа судна. Об этом сегодня сообщил вице-консул консульства РФ в Гонконге Борис Эздрин.

По его информации, симптомов заболевания у наших граждан не выявлено, чувствуют они себя нормально, пишет ТАСС. Отмечается, что среди пассажиров россиян нет.

Лайнер накануне вернулся в Гонконг из Тайваня. На его борту находятся 1,8 тыс пассажиров и столько же членов экипажа, у 30 сотрудников выявлены тревожные симптомы, такие как простуда и кашель. В связи с этим World Dream отправили в карантин. Все 3,6 тыс. человек медики протестируют и только потом будут выпускать людей на берег.

Сообщается, что около 90% пассажиров – это жители Гонконга.

Ранее на такой же карантин был поставлен круизный лайнер Diamond Princess, на котором 5 февраля у десяти человек обнаружен коронавирус. На корабле, стоящем у берегов Йокогамы, находятся 24 россиянина.

Позже сегодня стало известно, что к двум несчастным морским путешественникам может присоединиться и третье судно – Westerdam, которое сейчас направляется в Японию. Власти Страны восходящего солнца считают, что на его борту, вероятно, также есть инфицированные коронавирусом 2019-nCoV.

