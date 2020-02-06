Смертельная эпидемия не повлияла на график Игр-2020

Олимпиада и Паралимпиада в Токио состоятся ровно в срок несмотря на китайский коронавирус.

Глава оргкомитета соревнований Тосиро Муто заявил, что в сложившейся ситуации нужно "сохранять хладнокровие", сообщает издание ФедералПресс. Он отметил, что страх заразиться вирусом распространяется по миру быстрее, чем сама болезнь.

Подготовка с Играм-2020 идет по плану, ВОЗ пока не вмешивается в организацию международных соревнований. При этом, подчеркнул Муто, оргкомитет готов прислушаться к рекомендациям организации.

Ранее стало известно, что эпидемия, зародившаяся в Китае, все-таки внесла коррективы в проведение соревнований по предолимпийским отборам, но Игр-2022.

