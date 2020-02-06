Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Олипиада в Токио пройдет вне зависимости от коронавируса

Смертельная эпидемия не повлияла на график Игр-2020

Олимпиада и Паралимпиада в Токио состоятся ровно в срок несмотря на китайский коронавирус.

Глава оргкомитета соревнований Тосиро Муто заявил, что в сложившейся ситуации нужно "сохранять хладнокровие", сообщает издание ФедералПресс. Он отметил, что страх заразиться вирусом распространяется по миру быстрее, чем сама болезнь.

Подготовка с Играм-2020 идет по плану, ВОЗ пока не вмешивается в организацию международных соревнований. При этом, подчеркнул Муто, оргкомитет готов прислушаться к рекомендациям организации.

Ранее стало известно, что эпидемия, зародившаяся в Китае, все-таки внесла коррективы в проведение соревнований по предолимпийским отборам, но Игр-2022.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей