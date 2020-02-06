Медик заразился в середине января

Китайские врач Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить местные власти о надвигающейся эпидемии коронавируса, скончался сегодня в больнице Уханя.

Об этом сообщает газета Global Times. Издание напоминает, что медика вызывали в полицию, где обвинили его в распространении ложной информации.

Как пишет издание Sixth Tone, Ли 30 декабря изучил медицинское заключение одного из пациентов, состояние которого было очень схожим с ОРВИ, однако на самом деле вызвано коронавирусом. Врач написал своим коллегам в группах соцсети WeChat о том, что были подтверждены семь случаев заражения SARS. Тогда-то к нему и заявилась полиция.

Ли подхватил смертельную заразу около 10 января – у него начался сильный кашель и лихорадка, после чего медика поместили в отделение интенсивной терапии. Его родители были госпитализированы с похожими симптомами.

В интернете люди выражают соболезнования "великому врачу с добрым сердцем и чистой совестью".



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