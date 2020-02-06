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Вокруг эвакуации россиян из Китая разгорелся скандал

Вокруг эвакуации россиян из Китая разгорелся скандал
Фото: Снимок с видео\Минобороны РФ/ТАСС
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Аккаунт Nasha Canada в лучших традициях антироссийской агитационной клеветы разместил провокационный твит, в котором сравнил эвакуацию россиян и японцев из инфицированного коронавирусом Китая. Но с постом вышла промашка, которую внимательные пользователи осмеяли.

"Япония и Россия послали самолеты, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая. Угадайте, какая из этих стран выиграла Мировую войну, а какая – проиграла?", – явно с издевкой пишет автор в Twitter и цепляет две фотографии.

На одной виден борт нашего военного самолета без всяких изысков, а на другой, как думали а-ля канадцы, вероятно, на самом деле выходцы или с Украины, или "бегуны" от "кровавого режымя Кремля", японский борт с чистенькими креслами, телевизорами и прочая.

Но комментаторы подняли на смех Nasha Canada, указав им, что на снимке не японский самолет, а поезд.

"Трагично! В то время, когда отсталая "рашка" все еще летает на самолетах, продвинутые японцы запустили в небо поезд для эвакуации. Но рагули, которые самолет видели только на картинке, ретвитят и лайкают", – заметил Александр Субботин.

"Отсюда вывод: рагулье не отличает скоростные поезда от самолетов потому как дальше своего хутора никуда не выезжало. А появление интернета в своем селе расценивает не как средство для расширения кругозора, а исключительно чтоб нагадить [русским]", – оценила пост журналистка Юлия Витязева.

"Да уж... Канадцы обгадились... Показательно", – считает otrad_moneta.

""Наша Канада" – помойка еще та! Пусть напишет, как наше Правительство эвакуировала канадцев, а я понаблюдаю насколько эта бульварщина непредвзята", – написал antares_sailing.

Другие комментарии примерно в том же духе обыгрывают полет поезда, причем в картинках.

Между тем, автор страницы с ником "Командир полка", не обращая внимания на летающие ультрамоные "паровозы", вполне резонно отвечает, почему россиян доставляли военными бортами без всяких там удобств:

"Мало кто понимает, но военная авиация – это не про комфорт. Она должна выполнить поставленную задачу, и людей нужно было забрать как можно скорее. Но клеветникам и неизвестным фотографам показушный полет "первым классом" важнее собственного здоровья".

Напомним, в среду, 5 февраля, в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Они размещены на карантин в местный санаторий "Градостроитель".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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