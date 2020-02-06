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СМИ опровергли смерть китайского врача из-за вируса

Инфицированный медик продолжает бороться за жизнь

Газета Global Times опровергла ранее обнародованную информацию о смерти одного из первых врачей, которые пытались донести до властей данные о начале эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщает издание, Ли Вэньлян находится в критическом состоянии.

"Репортеры GT слышали, как люди рыдали в отделении интенсивной терапии. Ли был одним из 8 информаторов, которые пытались предупредить других медиков о вспышке коронавируса в декабре, но получил выговор от полиции Уханя", – говорится в Twitter газеты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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