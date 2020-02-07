Россиян вывезли от китайского вируса-убийцы на луноходе
Операция по эвакуации россиян из захваченных смертельным коронавирусом китайской провинции Хубэй и города Ухань прошла успешно благодаря самоотверженной работе сотрудников посольства РФ в КНР. Об этом сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.
По его словам, особую сложность представляла логистика. Нужно было забрать людей, живущих на расстоянии 400 – 500 км друг от друга и в одно время привезти их в аэропорт. Автобусы для этого арендовали у китайцев, но вели их наши дипломаты.
"Буквально как операторы лунохода по лунной поверхности его ведут, так и наши сотрудники консульского отдела посольства в Пекине вели эти автобусы в тяжелых условиях, минуя разного рода блокпосты, карантинные посты, по всей провинции Хубэй намечали точки и выстраивали график так, чтобы людей можно было подвезти ко времени готовности самолета", – цитирует РИА "Новости" Денисова.
Дипломат рассказал, что организаторы и исполнители этой операции не спали больше суток – с утра 3 февраля до вечера 4 февраля, когда был назначен вылет. "С задачей справились, по пути не потеряли ни одного человека", – подчеркнул он.
Теперь сотрудники посольства, участвовавшие в эвакуации, будут помещены на двухнедельный карантин.
Ранее в Сети разгорелся скандал из-за транспорта, предоставленного эвакуированным из КНР.
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