Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россиян вывезли от китайского вируса-убийцы на луноходе

Россиян вывезли от китайского вируса-убийцы на луноходе
Фото: Xiong Qi/Xinhua/www.globallookpress.com
Во время эвакуации не потеряли ни одного человека

Операция по эвакуации россиян из захваченных смертельным коронавирусом китайской провинции Хубэй и города Ухань прошла успешно благодаря самоотверженной работе сотрудников посольства РФ в КНР. Об этом сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.

По его словам, особую сложность представляла логистика. Нужно было забрать людей, живущих на расстоянии 400 – 500 км друг от друга и в одно время привезти их в аэропорт. Автобусы для этого арендовали у китайцев, но вели их наши дипломаты.

"Буквально как операторы лунохода по лунной поверхности его ведут, так и наши сотрудники консульского отдела посольства в Пекине вели эти автобусы в тяжелых условиях, минуя разного рода блокпосты, карантинные посты, по всей провинции Хубэй намечали точки и выстраивали график так, чтобы людей можно было подвезти ко времени готовности самолета", – цитирует РИА "Новости" Денисова.

Дипломат рассказал, что организаторы и исполнители этой операции не спали больше суток – с утра 3 февраля до вечера 4 февраля, когда был назначен вылет. "С задачей справились, по пути не потеряли ни одного человека", – подчеркнул он.

Теперь сотрудники посольства, участвовавшие в эвакуации, будут помещены на двухнедельный карантин.

Ранее в Сети разгорелся скандал из-за транспорта, предоставленного эвакуированным из КНР.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей