У молодых людей появились симптомы смертельной болезни

Трех студентов МГУ из Китая экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Официального подтверждения информации нет. Данных о возможных инфицированных не предоставили ни представители университета, ни медики.

О том, что коронавирус мог попасть в МГУ, сообщили несколько телеграмм-каналов со ссылкой на источники. По их сведениям, молодых людей забрали их общежития университета с высокой температурой, пишет телеграм-канал Mash. Одного из студентов, как стало известно РЕН ТВ, доставили в инфекционную больницу.

Врачи считают, что причиной плохого самочувствия молодых людей стала не смертельная инфекция из Китая, а ОРВИ. Но им все же проведут анализ на наличие коронавируса.

Трое студентов недавно вернулись из Китая, только в разное время. В Москву они прилетели, по некоторым данным, 2 февраля. Молодые люди рассказали, что никакого контакта с зараженными у них не было.

Смертельным вирусом, по последней информации, заразились более 31 тысячи человек и 636 скончались. Ранее эксперты сообщили, что вспышка эпидемии негативно отразится на экономике России.