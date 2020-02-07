Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Москве у трех китайцев заподозрили коронавирус

В Москве у трех китайцев заподозрили коронавирус
Фото: TPG/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеОдни с вирусом-убийцей: россиян заперли с больными на круизном лайнере
У молодых людей появились симптомы смертельной болезни

Трех студентов МГУ из Китая экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Официального подтверждения информации нет. Данных о возможных инфицированных не предоставили ни представители университета, ни медики. 

О том, что коронавирус мог попасть в МГУ, сообщили несколько телеграмм-каналов со ссылкой на источники. По их сведениям, молодых людей забрали их общежития университета с высокой температурой, пишет телеграм-канал Mash. Одного из студентов, как стало известно РЕН ТВ, доставили в инфекционную больницу.

Врачи считают, что причиной плохого самочувствия молодых людей стала не смертельная инфекция из Китая, а ОРВИ. Но им все же проведут анализ на наличие коронавируса.

Трое студентов недавно вернулись из Китая, только в разное время. В Москву они прилетели, по некоторым данным, 2 февраля. Молодые люди рассказали, что никакого контакта с зараженными у них не было.

Смертельным вирусом, по последней информации, заразились более 31 тысячи человек и 636 скончались. Ранее эксперты сообщили, что вспышка эпидемии негативно отразится на экономике России.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей