Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Одни с вирусом-убийцей: россиян заперли с больными на круизном лайнере

Одни с вирусом-убийцей: россиян заперли с больными на круизном лайнере
Фото: Du Xiaoyi/Xinhua/www.globallookpress.com
Граждан стараются обеспечить всем необходимым

Россияне по-прежнему находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин около японского города Иокогама. По последним данным, число зараженных превысило 60 человек, однако, как информирует посольство РФ, россиян среди них нет.  

В настоящее время дипломатическое представительство РФ в Японии ведет постоянную работу по выполнению просьб соотечественников, находящихся на борту лайнера. В основном, они связаны с вопросами гигиены и предоставлением лекарств.  

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава из японского города Иокогама, пишет РИА ФАН. Круиз должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, сообщает "МИР24".

Во вторник, 3 февраля, судно задержали в порту Иокогамы и начали проверку всех пассажиров. На борту судна находятся 2 тысячи 666 туристов и 1 тысяча 45 членов экипажа. На судне также 24 российских гражданина.  

Ранее "Утро" сообщало, что вокруг эвакуации россиян из Китая разгорелся скандал. Западные СМИ попытались оклеветать транспорт, которым вывозили граждан РФ.  

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей