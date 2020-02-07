Граждан стараются обеспечить всем необходимым

Россияне по-прежнему находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин около японского города Иокогама. По последним данным, число зараженных превысило 60 человек, однако, как информирует посольство РФ, россиян среди них нет.

В настоящее время дипломатическое представительство РФ в Японии ведет постоянную работу по выполнению просьб соотечественников, находящихся на борту лайнера. В основном, они связаны с вопросами гигиены и предоставлением лекарств.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава из японского города Иокогама, пишет РИА ФАН. Круиз должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, сообщает "МИР24".

Во вторник, 3 февраля, судно задержали в порту Иокогамы и начали проверку всех пассажиров. На борту судна находятся 2 тысячи 666 туристов и 1 тысяча 45 членов экипажа. На судне также 24 российских гражданина.

Ранее "Утро" сообщало, что вокруг эвакуации россиян из Китая разгорелся скандал. Западные СМИ попытались оклеветать транспорт, которым вывозили граждан РФ.