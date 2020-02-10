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Коронавирус остановил поставки С-400 в Китай

Коронавирус остановил поставки С-400 в Китай
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Неясно, когда Пекину отправят следующий комплект

Ситуация с коронавирусом может повлиять даже на реализацию контракта на поставку С-400 в Китай. Об этом заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев в интервью "Интерфаксу".

Второй полковой комплект зенитно-ракетного комплекса Россия поставила в Китай в конце января. НОАК получила более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов, два дивизиона пусковых установок, РЛС, а также энергетическое и вспомогательное оборудование.

После подписания акта приема-сдачи второго комплекта начало действовать положение контракта о гарантийном обслуживании техники российской стороной сроком на полтора года.

Судя по всему, сейчас доступ российских специалистов в Китай закрыт. По плану еще поставка – всего Китай закупил не менее шести дивизионов на сумму свыше $3 млрд. Но пока ситуация с коронавирусом не прояснится, о конкретных сроках говорить уже нельзя.

По последним данным, в Китае вирусной пневмонией заразилось более 40 тыс. человек, погибли 910 и выздоровели 3378.

Александр ИЛЬИН

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