Граждане госпитализированы для проверки на коронавирус

В инфекционную больницу в Сыктывкаре для обследование направлены в понедельник, 10 февраля, два человека, которые недавно вернулись из КНР.

По информации издания FlashNord, медики выявили у обоих пациентов умеренные катаральные явления. Сейчас врачи исследуют анализы этих людей на предмет наличия возможного китайского вируса-убийцы.

Отмечается, что Минздрав Республики Коми не зафиксировал на территории региона коронавирусную инфекцию. В настоящее время под наблюдением медиков находятся два гражданина Китая и 12 местных жителей, недавно побывавших в Поднебесной.



