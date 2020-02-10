Новая зараза приучила жителей страны соблюдать меры предосторожности

Шумиха вокруг смертельно опасного вируса из Китая на руку эпидемиологической обстановки в России, полагает телеведущий и врач Александр Мясников. По его словам, нашей стране массовое заражение не страшно.

Тем не менее паника, которую нагнал на граждан РФ коронавирус, пошла им на пользу. Россияне стали более внимательно относиться к своему здоровью и сосредоточились на профилактике вирусных заболеваний.

"Все бросились мыть руки, носить маски и шарахаться от чихающих и кашляющих", – отметил специалист в своем telegram-канале "Доктор Мясников", посетовав, что прививки от гриппа не приобрели такой сверхпопулярности.

Он напомнил, что маски не уберегут от инфекции, но зато защитят окружающих. То есть марлевые повязки обязаны носить больные и медики. Благодаря этому инфицированные люди реже касаются рта и глаз, тем самым уменьшают возможность попадания бактерий на руки, уточняет "URA.RU".

Напомним, ранее в Коми госпитализировали прибывших из Китая россиян.