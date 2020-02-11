От заболевания умерли свыше тысячи человек

За минувшие сутки в Китае скончались от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, 108 человек. Таким образом, побит печальный рекорд предыдущего дня, когда болезнь, от которой пока не найдено лечение, убила 98 человек. Об этом сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Растет и число пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии. За сутки их стало на 849 человек больше, и это только в Китае. Всего же известно о 42,6 тыс. случаев, когда инфицирование данным коронавирусом было подтверждено, сообщает РИА "Новости". Еще почти 190 тысяч человек изолированы, их симптомы или совпадают с теми, какие бывают при 2019-nCoV, но анализы пока не готовы, либо они близко контактировали с теми, у кого заболевание уже подтверждено.

Впрочем, заболевшим не стоит отчаиваться. По данным медиков, к настоящему моменту выздоровели в три раза больше пациентов, чем умерли: 3996 выписавшихся из больниц против 1006, кому не смогли помочь.

В России по-прежнему известно только о двух случаях инфицирования. Заболевшие уже хорошо себя чувствуют, но их не отпускают из больниц, пока тесты дважды не покажут отсутствие вируса. Еще около 20 тысяч человек находятся под наблюдением врачей как потенциальные носители заразы, передает сайт "Комсомольская правда".