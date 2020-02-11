Женщине не понравилось, что ее поместили на 14 дней в инфекционный изолятор

Петербурженка вырвалась на свободу из карантинного бокса в Боткинской больнице, куда она была направлена из-за подозрений на китайский коронавирус на две недели, разблокировав электрическую дверь. Свой план побега она тщательно разработала и осуществила, просто замкнув провода.

Как сообщает издание FlashNord, 32-летняя Алла вернулась из Поднебесной 30 января. Потом она почувствовала недомогание и сама вызвала скорую. К ней прибыла комиссия из Роспотребнадзора, которая и поместила женщину на 14-дневный карантин, но та решила самостоятельно его отменить.

Сам побег произошел еще в прошлую пятницу, 7 февраля. По ее словам, она выбрала правильное время, взломала одну дверь, через другую проскочила в момент перемещения в бокс другой пациентки, и оказалась на улице.