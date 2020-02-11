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Китайскому коронавирусу официально дали имя

ВОЗ определилась с шифровкой новой смертельной заразы

Коронавирусу из Китая присвоили наименование – COVID-19. Об этом сегодня сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19. Я скажу по буквам: C-O-V-I-D дефис один девять-COVID-19"", – приводит его слова Твиттер.

Гендиректор добавил, что ВОЗ нужно было найти название, которое "не относилось бы к географическому положению, животному, отдельному человеку или группе людей, а также было бы произносимо и связано с болезнью".

По его словам, первая вакцина от новой болезни может быть готова через 18 месяцев, а пока, призвал Гебрейесус, "регулярно мойте руки, либо с помощью спиртового трения, либо с мылом и водой".

Напомним, ранее вирус в СМИ именовали 2019-nCoV.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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