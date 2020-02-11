УФАС вынесла предупреждение медцентрам за фейковую рекламу

Нескольким частным клиникам в РФ отправлены черные метки за распространение лживой информации о диагностике и лечении китайского коронавируса. Об этом говорится в релизе Управления Федеральной антимонопольной службы России по Москве.

Данным организациям столичное ведомство выдало предупреждения о прекращении вводить в заблуждение россиян.

Отмечается, что навлекшие гнев УФАС медцентры предлагали в рекламе и на своих сайтах диагностировать коронавирус с помощью рентгена легких, МРТ, общеклинических анализов и других известных врачебных процедур, а также воспользоваться услугами собственных эскулапов для его лечения.

"Данные дорогостоящие "предложения" не соответствуют действительности и являются намеренным введением потенциальных пациентов и потребителей в заблуждение", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что эта информация получена в рамках совместной работы с Росздравнадзором.

Теперь организации, которым выдано предупреждение, обязаны исполнить его в течение десяти дней, чтобы избежать административной ответственности за нарушение закона "О защите конкуренции".

Ранее во вторник, 11 февраля, Всемирная организация здравоохранения заявила, что новому смертельному вирусу определили официальное имя – COVID-19. Также стало известно, что первая вакцина от этой болезни может быть готова через 18 месяцев.

