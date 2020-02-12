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В России вылечили всех инфицированных смертельным китайским вирусом

В России вылечили всех инфицированных смертельным китайским вирусом
Фото: May James/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Отечественные врачи успешно справились с распространением эпидемии на территории РФ

До сегодняшнего дня в России было зафиксировано лишь два случая заболевания коронавирусной пневмонией нового типа, и оба инфицированных – граждане Китая. Последнего из них во вторник, 11 февраля, отпустили домой. 

Как рассказали в Ситуационном центре Забайкальского края, врачи выписали из больницы жителя КНР, госпитализированного в Забайкалье с подозрением на коронавирус. Как передает НСН, китаец вышел из медицинского учреждения в маске. 

По словам главного врача Краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука, после проведения нескольких анализов было установлено, что у этого пациента коронавируса нет, и было принято решение о его выписке, пишет телеканал "360".

Оба гражданина КНР абсолютно здоровы и не представляют никакой опасности для общества, уточняет "Царьград".  

Напомним, 26 января в Забайкальском крае гражданин Китая обратился к врачам за помощью. В тот же день его доставили в Краевую инфекционную больницу, однако факт заражения коронавирусом подтвердили не сразу, так как второй анализ дал положительный результат. Его жену и дочь было принято изолировать в специализированные боксы.  

Сергей САЗОНОВ

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