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Власти Шанхая отменяют соревнования из-за коронавируса

В крупнейшем городе Китая опасаются смертельного заболевания

В Китае решили перенести этап международной гонки "Формула-1" из-за коронавируса. В ближайшее время власти объявят о замене дня соревнований. Эксперты не исключают возможности отмены гран-при. 

Шанхайская стадия соревнования была назначена на 19 апреля и должна была стать четвертой в сезоне. На "Формуле-1" заявлены 22 гонки, что уменьшает возможность найти дату переноса, рассказали в издании The Times. 

Сообщается, что команды могут не согласиться на замену дня соревнования из-за большой плотности заездов и тренировок. 

Сергей САЗОНОВ

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