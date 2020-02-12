В крупнейшем городе Китая опасаются смертельного заболевания

В Китае решили перенести этап международной гонки "Формула-1" из-за коронавируса. В ближайшее время власти объявят о замене дня соревнований. Эксперты не исключают возможности отмены гран-при.

Шанхайская стадия соревнования была назначена на 19 апреля и должна была стать четвертой в сезоне. На "Формуле-1" заявлены 22 гонки, что уменьшает возможность найти дату переноса, рассказали в издании The Times.

Сообщается, что команды могут не согласиться на замену дня соревнования из-за большой плотности заездов и тренировок.