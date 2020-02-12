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Китайский вирус распространяется через канализацию

Выдвинута очередная версия путей заражения смертельной болезнью

Коронавирус COVID-19 может попадать в квартиры по канализационным трубам. С таким предположением выступили власти Гонконга после того, как обнаружили, что в одном жилом комплексе заразились не контактирующие друг с другом люди. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что одной из инфицированных оказалась 62-летняя женщина, не посещавшая китайский Ухань и не общавшаяся с другими заболевшими. Единственным вероятным источником заражения мог быть 75-летний сосед, который проживает в одном с ней доме на десять этажей выше. Через их квартиры проходит один канализационный стояк.

Ранее в среду, 12 февраля, стало известно, что в Вологодской области на двухнедельном карантине находятся десять китайцев, вернувшихся на работу в РФ после новогодних каникул. При этом, пишет издание FlashNord, все они обследованы и признаны здоровыми. Еще трое граждан КНР уже прошли карантин.

По последним данным, число инфицированных COVID-19 превысило 44,6 тыс. человек, сообщает телеканал "МИР24". Эпидемия унесла жизни 1113 заразившихся.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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