Резкий скачок объяснили

В Китае резко увеличилось число зараженных смертельным коронавирусом. За последние сутки количество инфицированных стало больше в девять раз, а смертность повысилась почти на четверть. Об этом сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй.

За все время эпидемии в регионе умерли 1310 человек, 242 из них – за прошедшие сутки, пишет Hubei.gov. На сегодняшний день это рекордное количество. Число зараженных выросло до 60 тысяч.

Власти Китая объяснили, что такой резкий скачок произошел из-за диагностики заболевания новым методом. Врачи пересмотрели поставленные ранее диагнозы и обнаружили большее число зараженных, сообщает РИА "Новости". Благодаря этому, отмечают специалисты, пациентов смогут лечить уже на ранней стадии, передет телеканал "360".

На данный момент эксперты разрабатывают вакцину против коронавируса, которую начнут тестировать на людях через три – четыре месяца, пишет РИА "Новости".

В России зафиксировали лишь два случая заражения смертельным вирусом. Ранее стало известно, что пациентов успешно вылечили и уже отпустили домой.