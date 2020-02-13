Власти Незалежной боятся заразиться

Украинцы, оказавшиеся в китайском Ухане, разочаровались в собственном правительстве. Когда в КНР началась эпидемия коронавируса, им предложили вернуться на родину, но прошла неделя, другая, а самолет для их эвакуации так и не прибыл.

"Наше правительство кормит нас "завтраками", – пожаловался телеканалу Нromadske украинский студент Станислав, проживающий в Ухане. По его словам, их держат в напряжении уже три недели, постоянно меняя дату возможного вылета. Причем жить они вынуждены в общежитии, откуда их выпускают только в ближайший магазин. Но там уже не купить ни овощей, ни фруктов.

Украинка Ирина с болью отмечает, как в украинских СМИ обманывают, когда говорят об эвакуации. "По всем украинским каналам уже несколько раз передавали подробности нашей эвакуации, – написала она в "Фейсбук". – В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя, и их ждут дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что самолет, специальный рейс из Киева, за нами не прилетит. И вот тут стало горько".

По словам гражданки Незалежной, зря многие смеялись, когда россиян эвакуировали из Китая на военных самолетах без удобств. Главное, что они уже дома, а украинцы сидят на чемоданах и ждут непонятно чего. "Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон – Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа – Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с "европейской" державой", – сокрушается женщина.

Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук наконец признал проблемы с вывозом соотечественников из Китая. По его словам, это произойдет, когда правительство "будет на 100% уверено", что эвакуированные не распространят заразу по стране, передает RT. Самим же гражданам, застрявшим в Китае, киевские чиновники говорят, что на "Украине нет места для карантина 50 человек". Решить проблему обещают через несколько дней.

По последним данным, китайским коронавирусом заразились уже более 60 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано рекордное число смертей от заболевания.