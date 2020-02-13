Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинцев бросили на произвол судьбы в Китае

Украинцев бросили на произвол судьбы в Китае
Фото: Li Yun/Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус или грипп: как распознать опасную болезнь
Власти Незалежной боятся заразиться

Украинцы, оказавшиеся в китайском Ухане, разочаровались в собственном правительстве. Когда в КНР началась эпидемия коронавируса, им предложили вернуться на родину, но прошла неделя, другая, а самолет для их эвакуации так и не прибыл.

"Наше правительство кормит нас "завтраками", – пожаловался телеканалу Нromadske украинский студент Станислав, проживающий в Ухане. По его словам, их держат в напряжении уже три недели, постоянно меняя дату возможного вылета. Причем жить они вынуждены в общежитии, откуда их выпускают только в ближайший магазин. Но там уже не купить ни овощей, ни фруктов.  

Украинка Ирина с болью отмечает, как в украинских СМИ обманывают, когда говорят об эвакуации. "По всем украинским каналам уже несколько раз передавали подробности нашей эвакуации, – написала она в "Фейсбук". – В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя, и их ждут дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что самолет, специальный рейс из Киева, за нами не прилетит. И вот тут стало горько".

По словам гражданки Незалежной, зря многие смеялись, когда россиян эвакуировали из Китая на военных самолетах без удобств. Главное, что они уже дома, а украинцы сидят на чемоданах и ждут непонятно чего. "Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон – Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа – Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с "европейской" державой", – сокрушается женщина.

Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук наконец признал проблемы с вывозом соотечественников из Китая. По его словам, это произойдет, когда правительство "будет на 100% уверено", что эвакуированные не распространят заразу по стране, передает RT. Самим же гражданам, застрявшим в Китае, киевские чиновники говорят, что на "Украине нет места для карантина 50 человек". Решить проблему обещают через несколько дней.

По последним данным, китайским коронавирусом заразились уже более 60 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано рекордное число смертей от заболевания.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Их готовят для атаки на Мордор!
Гость
Ответить
Хохлосрания уже потеряла порядка 10 миллионов хохлосранчиков, а тут какая то сотня потенциальных жмуриков, сдохнут, не велика потеря, назовут их небесная сотня-2, всго и делов то.
Гость
Ответить
Да что с них взять?у них от диареи летальные исходы..а тут кароновирус..вообще все передохнут,вот и бздят
Гость
Ответить
Кстать, хохлопидарье хотело эвакуироваться военными самолетами России, но им провели солоноватойписей по губам и сказали: ну, вы, это - держитесь!
Гость
Ответить
Вануату, Папуа – Новая Гвинея, Бангладеш эвакуировали своих людей, а Нью Габон всё никак.
Гость
Ответить
Хохлопитеки как всегда надеются что их на халяву вылечат в Китае, а для этого можно и не вывозить.
Гость
Ответить
ЛОЖЬ !!!
Мизантроп VI
Ответить
Этом мусор никому не нужен!
Даже собственным соотечественникам.
Стыдно быть хохлом!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей