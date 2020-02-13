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Коронавирус или грипп: как распознать опасную болезнь

На инфекцию из Китая укажут два главных признака

Несмотря на схожие симптомы, отличить смертельный коронавирус из Китая от обычного гриппа можно. Как уберечься от страшного заболевания и вовремя распознать его в случае заражения, рассказали врачи.

Основные признаки одни и те же. Больные страдают от насморка, боли в горле и мышцах, лихорадки и тошноты. Кроме того, у многих возникают проблемы со сном и пищеварением. При коронавирусе же помимо этих симптомов возникает еще и отдышка, рассказал "Российской газете" директор НИИ пульмонологии Александр Чучалин.

Если у зараженного появляется сухой кашель и отдышка, его немедленно госпитализируют – болезнь поражает легкие, что впоследствии приводит к пневмонии. По словам медиков, уберечься от инфекции поможет сильный иммунитет и укрепление слизистых дыхательных путей, пишет "МИР24".

Для этого специалисты рекомендуют промывать нос и горло подсоленной кипяченой водой, делать ингаляции и принимать витамины группы А и Е.

Ранее стало известно о том, что число зараженных смертельной инфекцией выросло в девять раз – зарегистрировано более 60 тыс. случаев.

Карина СИРАЗОВА

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