Представитель КНР призвал трезво оценить ситуацию со смертельной болезнью

Китайский посол Чжан Ханьхуэй попросил российские власти не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом. Дипломат обратился с предложением к главе Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину.

Он рассказал, что в Китае от России ждут понимания и поддержки. А также выразил надежду, что в дальнейшем страны продолжат двустороннее сотрудничество, сообщает РИА "Новости".



