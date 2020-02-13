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В Китае обиделись на ограничения из-за коронавируса

продолжениеПереговоры "Газпрома" с Китаем сорвались из-за коронавируса
Представитель КНР призвал трезво оценить ситуацию со смертельной болезнью

Китайский посол Чжан Ханьхуэй попросил российские власти не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом. Дипломат обратился с предложением к главе Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину. 

Он рассказал, что в Китае от России ждут понимания и поддержки. А также выразил надежду, что в дальнейшем страны продолжат двустороннее сотрудничество, сообщает РИА "Новости". 


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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