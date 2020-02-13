Поставки газа в КНР по новым маршрутам под вопросом

Распространение опасной инфекции стало причиной приостановки диалога "Газпрома" и Китая о поставках топлива по новым маршрутам. Как сообщает "ТАСС", с таким заявлением выступила сегодня глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

На прошлой неделе аналитики предполагали, что китайские компании, импортирующие сжиженный природный газ (СПГ), из-за вспышки коронавируса могут расторгнуть долгосрочные контракты с зарубежными компаниями, в том числе – российскими.

Ранее, 31 января, поступила информация о том, что ситуация с коронавирусом в Китае никак не влияет на экспорт топлива. Об этом пресс-служба "Газпрома" уведомляла в Twitter.