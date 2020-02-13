Попавших в ловушку из-за коронавируса россиян задобрили коньяком
Свежие фрукты, разнообразные йогурты, всевозможные безалкогольные напитки и даже коньяк – все это бесплатно получают пассажиры круизного судна Diamond Princess, оказавшиеся взаперти из-за эпидемии китайского коронавируса на борту. Об этом рассказал россиянин Сергей – один из почти 4 тыс.человек, попавших на карантин в японском порту.
Сергей провел видеоэкскурсию по 7-палубному лайнеру, ее публикует телеграм-канал Skabeeva. Он сообщил, что пассажиры могут по 1,5 часа в день прогуливаться вдоль бортов. Единственное условие – обязательно надевать медицинскую маску и обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью. На одной из палуб оборудовано место для курения. В каюте есть телевизор, настроенный на родной язык проживающего в ней гражданина. Помимо новостей, можно смотреть различные фильмы – подборка очень большая, рассказал Сергей.
Ранее сообщалось, что на Diamond Princess растут панические настроения: ежедневно с судна эвакуируют все новых заболевших. Что делать с теми, кто сейчас здоров, но вынужден находиться на борту, медики пока не знают, лишь постоянно продлевают срок карантина.
Круизный лайнер вышел из порта Иокогама 20 января по отправился по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. За пару дней до конца путешествия выяснилось, что один из туристов болен 2019-nCoV. В результате судно стало плавучей тюрьмой для 1 тыс. с лишним членов экипажа и 2,6 тыс. пассажиров, среди которых 24 россиянина. За это время на борту зафиксировано более 174 случаев заражения.
Всего в мире заболели смертельно опасным коронавирусом свыше 60 тыс.человек.
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