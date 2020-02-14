Распознать болезнь на ранней стадии практически невозможно

Опасным китайским коронавирусом заразится две трети населения Земли, несмотря на все предпринимаемые меры. Такое предположение высказал советник Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.

По словам эксперта, карантин замедлит распространение инфекции, но даже в этом случае большая часть мирового населения может быть заражена, пишет Bloomberg. К этому выводу вирусолог пришел после изучения статистики: один больной коронавирусом передает инфекцию двум – трем людям, сообщает НСН.

Сразу распознать заболевание сложно, считает Лонджини, из-за отсутствия быстрых методов диагностики. Кроме того, вирус успел попасть во многие страны раньше, чем в Китае предприняли необходимые меры, передает телеканал "360".

Однако, по данным агентства Sina, китайские врачи уже нашли способ лечения инфекции. Как оказалось, переливание крови переболевших коронавирусом эффективно для лечения зараженных. Благодаря такому методу удалось вылечить уже десять инфицированных, сообщает Global Times.

Ранее стало известно о резком росте зараженных – количество инфицированных стало больше в девять раз, а смертность повысилась почти на четверть.