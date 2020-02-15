В каждом микрорайоне оставили лишь по одному выходу

Власти Уханя не выпускают без особой надобности жителей города, в котором началась вспышка коронавируса, из жилых комплексов, в которых они живут. На входе и выходе людям измеряют температуру.

Как пишет РИА Новости, жители должны назвать уважительную причину, чтобы их выпустили из жилого комплекса. Ранее похожие защитные меры ввели власти города Хуанган провинции Хубэй.

От нового типа коронавируса COVID-2019 погибли 1523 человека, около восьми тысяч человек вылечились, но еще 66 492 заражены.