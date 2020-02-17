Студентам местных университетов доставляют еду раз в неделю

Несмотря на эпидемию коронавируса в китайском Ухане, ставшем эпицентром вспышки пневмонии, проблем с продуктами в городе нет, и обстановка в целом спокойная. Об этом рассказал отказавшийся от эвакуации российский студент, который обучается в магистратуре местного Чжуннаньского университета экономики и права.

"Паники нет, просто некоторые не особо понимают, что такое вирус, видят опасность там, где ее нет", – сообщил он. По словам студента, практически все учебные заведения ограничили выход с их территорий, хотя еще неделю назад все желающие могли спокойно выехать в город.

В университете остались лишь около 100 студентов и все они – иностранцы, рассказал россиянин. Преподаватели уехали. Сейчас, по его словам, все закрыто, занятий нет, и все учащиеся занимаются самостоятельно, пояснил россиянин ТАСС. Остаются иностранцы по двум причинам – либо страны, гражданами которых являются студенты, еще не объявляли эвакуацию, либо учащиеся не хотят тратить деньги на обратный перелет во втором семестре, передает "Царьград".

По словам россиянина, еду оставшимся в университете раз в неделю привозят из магазина, или же можно заранее заказать готовый обед или ужин в столовой. Кроме того, добавил студент из РФ, всем иностранцам постоянно измеряют температуру, однако тест на коронавирус пока никому не делали.

Эвакуация россиян из Уханя началась в феврале, пишет телеканал "360". По последним данным, число заразившихся выросло до 70,5 тысяч, причем более 10 тысяч человек уже выздоровели.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предположили, что инфекцией могут заразится две трети населения Земли, несмотря на карантин.