Врачи будут пристально следить за россиянкой

Жительницу Санкт-Петербурга, которая 11 февраля сбежала из карантина по коронавирусу, отправят под меднаблюдение. Так решил суд Северной столицы, сообщили журналисты.

Иск о том, чтобы женщину изолировать, подал главный санитарный врач города, пишет ТАСС. По информации "Пятого канала", адвокат россиянки заявил, что ее не было смысла держать в больнице, так как она здорова и не представляет угрозы другим людям.

На прошлой недели сообщалось, что женщина, применив хитрость, сбежала 7 февраля из 14-дневного карантина.