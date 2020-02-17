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Жительницу Петербурга принудительно изолируют после побега из карантина

продолжениеПервая россиянка подхватила коронавирус
Врачи будут пристально следить за россиянкой

Жительницу Санкт-Петербурга, которая 11 февраля сбежала из карантина по коронавирусу, отправят под меднаблюдение. Так решил суд Северной столицы, сообщили журналисты.

Иск о том, чтобы женщину изолировать, подал главный санитарный врач города, пишет ТАСС. По информации "Пятого канала", адвокат россиянки заявил, что ее не было смысла держать в больнице, так как она здорова и не представляет угрозы другим людям. 

На прошлой недели сообщалось, что женщина, применив хитрость, сбежала 7 февраля из 14-дневного карантина. 

Полина ИВАНОВА

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