Женщину, заразившуюся вирусом-убийцей изолируют

Первой гражданкой России, инфицированной COVID-2019, который называют "коронавирусом", стала отдыхающая на круизном лайнере Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Об этом рассказали представители российского посольства.

По словам представителей российской стороны, россиянку отправят в больницу, где ей окажут поддержку и помощь.

Лайнер уже 12 дней находится на карантине в Иокогаме. На борту находятся 450 человек, зараженных коронавирусом. Многие страны, например, США, Италия и Китай планировали эвакуировать своих граждан.

Пассажиры Diamond Princess рассказывали, что карантин на лайнере проходит со всеми удобствами. Людям бесплатно дают свежие фрукты, йогурты и даже коньяк. Гулять вдоль бортов пассажирам разрешают лишь 1,5 часа в день.

О вспышке нового типа коронавируса Китай сообщил в конце декабря 2019 года. Сейчас в мире заражены 70,5 тыс человек, 1770 скончались, а излечились 10,8 тыс пациентов. Российские врачи за это время обнаружили у двух человек этот вирус, но оба больных не были гражданами РФ. Их выписали в середине февраля из больницы, так как недуг протекал в легкой форме.