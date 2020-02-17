Страна-соседка не готова к смертельно опасному заболеванию

Массовое заражение коронавирусом в Незалежной повлечет за собой серьезные проблемы, так как страна совсем не готова к такому удару. Если бы не зарубежные тест-систему, которых осталось порядка 30, украинские медики не смогли бы выявлять смертельную болезнь.

Их разработка невозможна по ряду причин, в том числе из-за отсутствия специфического оснащения, в приобретение которого государство не вкладывает средства. Нет денег и на закупку необходимого оборудования в инфекционные больницы, отмечается в материале ТСН.

Так, например, на пять с половиной тыс. пациентов приходится всего 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть шансы выжить в случае обострения недуга есть лишь у каждого сотого.

В более продвинутой клинике имеются реанимационные блоки с дыхательной и прочей аппаратурой. Но таких всего шесть.

"По готовности к борьбе с короновирусом мы занимаем 98 место в мире из 130 стран – это говорит, что мы не готовы", – пожаловался киевской больницы.



Впрочем, нелегко у материально не подготовленной Незалежной проходит и эвакуация из Китая. Застрявших там украинцев кормят завтраками.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, стало известно, что первая россиянка подхватила коронавирус. До этого в РФ среди зараженных были лишь граждане Поднебесной.

Всего же в мире насчитывается более 70 тыс. больных новым недугом. Около двух тысяч стали его жертвами.

