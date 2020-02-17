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Эпидемия коронавируса уничтожит нищую Украину

Эпидемия коронавируса уничтожит нищую Украину
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеЭпидемия коронавируса угрожает всему миру
Страна-соседка не готова к смертельно опасному заболеванию

Массовое заражение коронавирусом в Незалежной повлечет за собой серьезные проблемы, так как страна совсем не готова к такому удару. Если бы не зарубежные тест-систему, которых осталось порядка 30, украинские медики не смогли бы выявлять смертельную болезнь. 

Их разработка невозможна по ряду причин, в том числе из-за отсутствия специфического оснащения, в приобретение которого государство не вкладывает средства. Нет денег и на закупку необходимого оборудования в инфекционные больницы, отмечается в материале ТСН.

Так, например, на пять с половиной тыс. пациентов приходится всего 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть шансы выжить в случае обострения недуга есть лишь у каждого сотого. 

В более продвинутой клинике имеются реанимационные блоки с дыхательной и прочей аппаратурой. Но таких всего шесть.

"По готовности к борьбе с короновирусом мы занимаем 98 место в мире из 130 стран – это говорит, что мы не готовы", – пожаловался киевской больницы. 

Впрочем, нелегко у материально не подготовленной Незалежной проходит и эвакуация из Китая. Застрявших там украинцев кормят завтраками. 

Напомним, в понедельник, 17 февраля, стало известно, что первая россиянка подхватила коронавирус. До этого в РФ среди зараженных были лишь граждане Поднебесной. 

Всего же в мире насчитывается более 70 тыс. больных новым недугом. Около двух тысяч стали его жертвами.  

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Маленькая деталь. Ни одна страна в мире не готова к вспышке такого вируса. Китайцы оказались на высоте. Случись такое в РФ, вымерло бы полстраны. Сперва бы полгода скрывали. Потом начали бы карантин на территории миллион квадратных километров. А еще через полгода, когда станет ясно, что спасать некого, объявили о победе, и раздали ордена и медали посмертно. Приняли бы помощь от НАТО, и всяких Замбези, но разворовали бы и продали втридорога в Москве.
Гость
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Да, где Вася?
Ржущий гость
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Если серьезно, то украинцев жалко. Ладно бы только питеков валило - так земля им пухом. Но ведь в основном обычных людей затронет.
А с Украины и на нас попрет. Придется границы перекрывать, потому что народ ломанет в первую очередь в Крым, хотя бы аспирину купить. А там мост, значит расползется по всему югу.
Грустно и тревожно за соседей.
Ржущий гость
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А где Вася?
Почему про НКВД еще не отметился???.
Давай, прыщик, вангуй))))
Гость
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Смотри как бы пшеки, Волынь не оттяпали, кастрюля)))
Гость
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А нищую Россию уничтожит?
Гость
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Орде нужно бояться! Китайцы принесут не только коронавирус, но и оттяпают Сибирь!
Гость
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Гость
Горжусь тем, что в России есть всё, что нужно для того, чтобы эпидемию недопустить!
Да, <цензура> в России много...
Гость
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Коронавирус любит богатых! Особенно кремлевских...
Гость
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Горжусь тем, что в России есть всё, что нужно для того, чтобы эпидемию недопустить!
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