Пассажиры с зараженного смертельной болезнью корабля разъехались по домам

С закрытого на карантин судна Westerdam спустилась зараженная коронавирусом путешественница. Правда, об этом стало известно уже после роспуска узников круизного лайнера.

Американку 83 лет остановили в аэропорту Куала-Лумпура При этом тест на вирус ее мужа показал отрицательный результат.

Недаром власти пяти стран не хотели принимать туристов с Westerdam, которые в итоге 15 февраля нашли приют в Камбодже. Медики обеспокоены, ведь примерно каждый пятый путешественник с заразного лайнера уже покинул Камбоджу. На борту состояние здоровья пассажиров отслеживалось лишь с помощью инфракрасных термометров, отмечает The New York Times. Только 20 узников лайнера попросили проверить их на наличие вируса перед высадкой. Среди них зараженной американки не было.

Новость о больной с корабля заставила власти Камбоджи принять экстренные меры. Оставшихся в местных отелях гостей страны с судна Westerdam попросили не покидать номера, пока не будет установлено, что люди здоровы.

